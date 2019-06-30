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Умер художник Гильермо Мордилло

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Аргентинский художник-карикатурист Гильермо Мордилло скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает El Pais.

Отмечается, что иллюстратор умер на Майорке (Испания).

Гильермо Мордилло был одним из наиболее публикуемых карикатуристов в 1970-е годы. Он работал для различных периодических изданий, мультипликации, телевидения и кино. Известность ему принесли юмористические красочные изображения на тему любви и спорта (в частности, футбола и гольфа). Мордилло является победителем многочисленных конкурсов карикатуристов. За всю свою карьеру он подготовил три выставки — в Париже, в Барселоне и в Пальма-де-Майорке.

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