Умерла создательница мультфильма «Муми-тролль и комета»

В Москве на 74-м году жизни скончалась художница-постановщица Людмила Танасенко. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что она потеряла сознание, после чего ей вызвали скорую, однако врачам не удалось ее спасти. Танасенко долгое время болела, в связи с чем за ней ухаживала сиделка.

Людмила Танасенко родилась 25 декабря 1944 года. В 1967-1972 годах она училась в Московском Полиграфическом институте, а в 1971 году стала ассистентом художника на киностудии «Союзмультфильм». Позднее она стала художником-постановщиком на студии «Мульттелефильм» творческого объединения «Экран». Среди наиболее известных ее работ — «Муми-тролль и комета», «Падал прошлогодний снег», «Большой секрет для маленькой компании», «Новогоднее приключение», «Волк и семеро козлят на новый лад» и «Про щенка».

13 июля в Москве умер художник-постановщик Мосфильма Стален Волков. Ему было 93 года.