Умер художник-постановщик «Мосфильма»

В Москве в возрасте 93 лет умер художник-постановщик десятков известных советских фильмов Стален Волков, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Волков ушел из жизни 13 июля. Прощание с художником состоится 18 июля в 12:00 в морге ЦКБ.

Волков был участником Великой Отечественной войны — семнадцатилетним добровольцем в 1942 году он ушел на фронт, а День Победы встретил в Берлине в здании Рейхстага.

В 1954 году он окончил с отличием художественный факультет ВГИКа и всю жизнь работал художником-постановщиком киностудии «Мосфильм». Многие из фильмов Волкова вошли в золотую коллекцию отечественного кино. Среди них фильмы режиссеров: Ивана Пырьева «Идиот», «Белые ночи», «Свет далекой звезды», «Братья Карамазовы», Александра Столпера «Живые и мертвые», «Неповторимая весна», Алексея Салтыкова «Директор», «Сибирячка», «Семья Ивановых», «Емельян Пугачев», «Крик дельфина». В 1992 году ему было присвоено звание Народного художника России.

Также Волков долгие годы работал в Гуманитарном институте, где преподавал историю искусств.

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