Культура
 
Последние новости
Агенты ЦРУ попросили Моби писать про связи Трампа с Россией
Московский ресторатор обвинил полицию в вымогательстве скидок
«Спартак» уличили в расизме из-за «тающих на солнце шоколадок»
Умер получивший 60 лет за убийства лидер ку-клукс-клана
В Киеве обнесли почти построенный храм
General Motors выпустит автомобиль без руля и педалей
Крым защитили сильнее

Умер художник-постановщик «Побега из Шоушенка»

Перейти в «Мою Ленту»
Теренс Марш
Теренс Марш

Британский художник-постановщик и двукратный обладатель премии «Оскар» Теренс Марш умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает Variety.

По данным издания, он скончался 9 января у себя дома в Лос-Анджелесе (американский штат Калифорния), однако известно об этом стало позднее. Марш четыре года боролся с раком.

Марш родился в 1931 году в Лондоне, в киноиндустрии работал с 1950-х. За свою карьеру он приложил руку к созданию четырех десятков фильмов, среди них — «Побег из Шоушенка», «Зеленая миля». Он также снялся в двух картинах в эпизодических ролях.

Он дважды становился обладателем премии «Оскар» за лучшую работу художника-постановщика: за «Доктора Живаго» 1965 года и киноадаптацию бродвейского мюзикла «Оливер!» 1968-го. Его также трижды номинировали на премию BAFTA. Марш завершил карьеру в 2001 году, его последней работой стала картина «Час пик 2».

Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
Terence Marsh, Oscar-Winning Art Director of ‘Doctor Zhivago,’ Dies at 86
Умер гитарист Motörhead Эдди Кларк
Умер актер Михаил Державин
Другие материалы рубрики
Культура00:0110 января

«Шоу-бизнес родился из цирка уродов»

Хью Джекман о сговоре продюсеров, рискованном мюзикле и будущем Росомахи
00:21Сегодня

Секс-скандалы застопорили работу сценаристов

11:5312 января

Клоун-металлист попытался провезти десять килограммов кокаина в Японию

20:4312 января

Вышел первый посмертный трек рэпера Lil Peep

Культура09:4212 января

Прошлое Молли

Кино недели: от «Большой игры» до «Кто наш папа, чувак?»
14:1511 января

Бывшая порнозвезда Тила Текила заявила о причастности к смерти порноактрисы Новы

22:1912 января

В сериале «Друзья» нашли сексизм, расизм, гомофобию и ненависть к толстякам

18:4112 января

Российскую рекламу «Дэдпула 2» улучшили рюмками с водкой и пельменями

Культура00:05 9 января

Признаки жизни

Сексапильные официантки и рэп-баттл в довлатовском заповеднике
16:1610 января

Получивший «Золотой глобус» Джеймс Франко получил и обвинения в педофилии

14:3612 января

Стивена Сигала обвинили в изнасиловании коллеги

19:1712 января

Состояние Табакова ухудшилось

Россия
«Батина жига валит боком»
Россию захватил уличный дрифт на ржавых «Жигулях»
Салат «Цезарь» вызвал эпидемию в Улан-Удэ
Девушку из Воронежа нашли расчлененной в Нидерландах
Сотрудников СК отправят в консерваторию учиться сопереживанию
Жириновский потребовал объяснений от Грудинина
Сотрудники колонии раздели мать заключенного
Грудинин за день избавился от иностранных счетов
Все материалы
Мир
Сверху постучали
Ким Чен Ын лично управляет рыбами, корейцами и жидким мылом
Умер получивший 60 лет за убийства лидер ку-клукс-клана
Агенты ЦРУ попросили Моби писать про связи Трампа с Россией
Эквадорцы захотели избавиться от Ассанжа из-за вони и свинства
США признали ядерное преимущество России
Порнозвезде заплатили 130 тысяч долларов за молчание о связи с Трампом
Активистка Femen показала президенту Чехии голую грудь
Все материалы
Бывший СССР
Старые добрые 90-е
Что ждет Украину в 2018 году
По-соседски
Что интересного происходило в республиках бывшего СССР в 2017 году
Рижское сопло
Зачем Латвия решила стать космической державой
В Одессе закрыли вузы
В Киеве обнесли почти построенный храм
Украинский премьер предложил России вернуть Крым вместе с военной техникой
На Украине похитили железную дорогу
Все материалы
Экономика
Майнишь небось
Ради биткоина люди потеют, задыхаются и собирают кирпичи
Российские олигархи попросили США не включать их в новый санкционный список
Старость не радость: россиянам отказывают в пенсиях
Без денег могут остаться 30 миллионов человек
Пенсии россиян пообещали защитить
США оказались для Китая в семь раз важнее России
Экономический рост в России назвали случайным и неустойчивым
За гривну стали давать два рубля
Все материалы
Силовые структуры
Ход Слоном
Простой таксист держал в страхе всю Рязань и сбежал с награбленным в Европу
В багровых тонах
Самые громкие убийства и покушения новой России глазами фотографов
Ставки сделаны
Что не поделили в Москве кавказские и киргизские преступные кланы
Гонка с полицией оказалась смертельной для трех петербуржцев
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Автобус въехал в подземный переход у метро в Москве по вине водителя
Версию стрелка о рейдерском захвате фабрики «Меньшевик» решили проверить
Все материалы
Наука и техника
Горячо!
США рассекретили видео испытаний термоядерного оружия
Бесполезнее вас
Самые идиотские изобретения с крупнейшей выставки электроники
Другой мир
Какой была бы Россия без большевиков и советской власти
США запустили ракету с секретным спутником для разведки
Угрожающая России кровожадная ядерная доктрина США утекла в сеть
Samsung рассекретила свой тайный смартфон
Украина помогла SpaceX
Все материалы
Спорт
Содержант
Он получал миллионы долларов за каждый гол, но вечно страдал
«Спартак» уличили в расизме из-за «тающих на солнце шоколадок»
Крестовый поход: раскрыт очередной заговор против России
Русские хакеры, Олимпиада, связь Макларена с ФБР — все как вы любите
Головкин и Альварес договорились о дате реванша
Медведев завоевал первый титул в карьере
Названа зарплата Месси в «Барселоне»
В UFC прокомментировали проведение турнира в России
Все материалы
Культура
Почувствовали домогание: в Голливуде нашли новых насильников
В домогательствах обвиняют 95-летнего Стэна Ли и россиянина Стивена Сигала
Секс-скандалы застопорили работу сценаристов
Прошлое Молли
Кино недели: от «Большой игры» до «Кто наш папа, чувак?»
Дядя Миша
Умер Михаил Державин, звезда русских комедий 90-х
Умер художник-постановщик «Побега из Шоушенка»
Вышел первый посмертный трек рэпера Lil Peep
В сериале «Друзья» нашли сексизм, расизм, гомофобию и ненависть к толстякам
Все материалы
Интернет и СМИ
Деньги на костях
Блогер-миллионер поглумился над трупом самоубийцы и хорошо на этом заработал
Журнал высмеял на обложке «сраные дыры» Трампа
Пора просыпаться
Что произошло в сети, пока страна уничтожала оливье
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной объявился у Малахова
Смертельно опасный флешмоб захватил интернет
Парень нарвался на свидание с халявщицей и обыграл ее
Смена приоритетов Facebook стоила Цукербергу 3 миллиарда долларов
Все материалы
Ценности
Двойной форсаж
Ради уникальных кабриолетов и машины времени богачам придется переплыть Ла-Манш
Названы главные модные тренды 2018 года
Иногда они извращаются
Британские мужчины облачились в платья и нацепили заячьи уши
Елизавета II выгнала официального поставщика нижнего белья за болтливость
Американцы вернули в моду чеховское пенсне
Мама мальчика из рекламы H&M одобрила расистское худи с мартышкой
Созданы избавляющие от боли в ногах сланцы
Все материалы
Путешествия
Врагу не пожелаешь
Как съездить в отпуск с детьми и выжить
Взбесившуюся пассажирку выгнали из самолета под аплодисменты
Российским туристам придется повременить с пляжами Египта
Обнародованы траты россиян за границей
Госдеп уравнял туризм в России с Ливаном и Гондурасом
Пассажир попавшего в шторм круизного лайнера выложил видео удара стихии
Падение воздушного шара с туристами в Египте попало на видео
Все материалы
Из жизни
Человек и кошка
Поляк на полгода застрял в океане с котом, лапшой и индийскими фильмами
«Вся моя жизнь — отпуск»
История жительницы Краснодара, переехавшей в Индию
Горят на работе
Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Дантист-гипнотизер сел в тюрьму за совращение мальчиков
Бал сатаны
Огонь и любовь к странным костюмам превращали праздники в похороны
Австралиец попытался спасти собаку от ядовитой змеи и умер
Больной раком мальчик дождался рождения сестренки и умер
Все материалы
Энергетик
Тест-драйв первого «подогретого» электро-хэтча от BMW
Самые продаваемые в мире машины 2017 года
Продажи кроссоверов растут, легковушек — падают, а Corolla не сдается
Кладбища машин, на которых еще можно отыскать жемчужину
Самые известные массовые свалки автомобилей
Серийные электрокары, которые мы ждем в 2018-м
Автомобили на батарейках, которые появятся в продаже до конца года
Названы самые продаваемые автомобили в России за 2017 год
Стали известны сроки появления в России новой Toyota Camry
Mercedes-Benz поделился очередным изображением нового «Гелика»
Все материалы
Жители КапотниЧужой район
Москву окружат гетто для мигрантов
Все упало
Какую квартиру вы сможете позволить себе в 2018 году
Классовое равенство
Россиян обеспечат стандартным жильем. Что это значит?
Москвичей превратят в вуайеристов
Суд обязал многодетную семью замуровать окна в своем доме
В Канаде загорелся ледяной отель
Бузова объяснила отсутствие собственного жилья
Все материалы