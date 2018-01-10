Умер актер Михаил Державин

Народный артист России Михаил Державин скончался после продолжительной болезни. Об этом РИА Новости сообщили представители Московского академического театра сатиры.

Материалы по теме Дядя Миша Умер Михаил Державин, звезда русских комедий 90-х

Державину был 81 год. Точная причина смерти пока не называется, дата и место похорон актера будут известны позже.

Михаил Державин родился в 1936 году. В 1954-м поступил в Театральное училище имени Щукина. Артист играл в Театре сатиры с 1964 года, до этого служил в Московском государственном театре имени Ленинского Комсомола («Ленком»). В 1970-х Державин приобрел известность благодаря роли пана Ведущего в юмористической передаче «Кабачок "13 стульев"». Он снялся в таких фильмах, как «Трое в лодке, не считая собаки», «Чокнутые», «Старые клячи» и «Ревизор».

Актер получил орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, а также орден Дружбы и орден Почета.