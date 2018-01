Умер основатель одной из старейших действующих рок-групп в мире

Музыкант Рэй Томас, бывший участник британской рок-группы The Moody Blues, скончался в своем доме на юге Англии. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на представителей лейбла Томаса Esoteric Recordings/Cherry Red Records.

Исполнителю было 76 лет. Причина смерти не раскрывается, однако известно, что в 2014 году у музыканта диагностировали рак простаты.

Рэй Томас стал одним из основателей The Moody Blues в 1964 году вместе с Майком Пиндером, Грэмом Эджем и Денни Лейном. В группе он выступал в качестве вокалиста, также играл на флейте и гармонике. Вместе с Томасом The Moody Blues выпустила 15 студийных альбомов, а также такие хиты, как Nights in White Satin, Your Wildest Dreams, Question и I Know You Out There Somewhere.

В конце 2002 года Томас покинул коллектив. Причиной послужило ухудшившееся состояние здоровья музыканта. The Moody Blues продолжает концертную деятельность, в состав группы входят Грэм Эдж, Джастин Хейворд и Джон Лодж. The Moody Blues — одна из старейших действующих рок-групп в мире.