Раскрыты обстоятельства смерти Михаила Державина

Народный артист России Михаил Державин с декабря находился в больнице. Об этом «Комсомольской правде» рассказала супруга актера Роксана Бабаян в среду, 10 января.

«Врачи делали все возможное, поддерживали как могли. Но, к сожалению, организм уже не справлялся с болезнью», — поведала она.

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Директор Московского академического театра сатиры Мамед Агаев сообщил ТАСС, что в последнее время актер находился в реанимационном отделении одной из московских клиник. Он добавил, что артиста похоронят на Новодевичьем кладбище, где покоится его отец, в прошлом ведущий актер театра имени Вахтангова Михаил Степанович Державин.

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Михаил Державин скончался в возрасте 81 года. Он известен по таким фильмам, как «Трое в лодке, не считая собаки», «Чокнутые», «Старые клячи», «Бабник», «Жених из Майами», «Примадонна Мэри» и «Моя морячка». В 1970-х артист участвовал в телепередаче «Кабачок 13 стульев», где ему была отведена роль пана Ведущего.

В 2015-м Державин попадал в реанимацию с левосторонней пневмонией.

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