Умер гитарист Motörhead Эдди Кларк

Британский гитарист Эдди Кларк, принимавший участие в записи наиболее известных альбомах и синглах хэви-метал-группы Motörhead, скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщается на странице коллектива в Facebook в четверг, 11 января.

«Быстрый Эдди мирно ушел из жизни в больнице, где его лечили от пневмонии», — говорится в посте.

Кларк работал над такими альбомами рокеров, как Motörhead (1977 год), Overkill (1979 год) и Ace of Spades (1980 год). Музыкант покинул коллектив в 1982-м после выхода пластинки Iron Fist. Он также играл в хард-рок-группе Fastway, которую основал годом позднее вместе с басистом Питом Уэйем из UFO.

Motörhead — группа, созданная басистом и певцом Иеном Килмистером по прозвищу Лемми в 1975 году. Коллектив считается одним из основоположников хэви-метала. Motörhead распались в конце 2015 года после смерти Килмистера.