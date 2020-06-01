Умер художник Христо Явашев

Американский художник и скульптор болгарского происхождения Христо Явашев умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщается на его сайте.

Художник скончался 31 мая в своем доме в Нью-Йорке от естественных причин. «Христо прожил свою жизнь в полной мере, не только придумывая то, что казалось невозможным, но и осознавая это», — заявили в его офисе.

Другие подробности смерти не сообщаются.

Явашев и его жена Жанна-Клод де Гийебон прославились своими проектами по упаковке пространств. Арт-объектами становились малые формы (например, консервные банки), достопримечательности (Рейхстаг, мост Пон-Неф) и даже целые побережья.