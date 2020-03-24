Умер создатель Астерикса

Французский художник, создатель серии комиксов о приключениях галла Астерикса Альбер Удерзо скончался у себя дома в коммуне Нейи-сюр-Сен. Об этом сообщает BBC News во вторник, 24 марта.

Удерзо было 92 года. Он умер во сне из-за сердечного приступа. Его родственники подчеркнули, что художник не был заражен коронавирусом.

Комиксы о противостоянии галльских воинов Римской империи впервые появились в франко-бельгийском журнале Pilote в 1959 году. Журнал был открыт издательством Edipress/Edifrance, основанным Удерзо, сценаристом Жаном Мишелем Шарлье и писателем Рене Госинни, последний также принимал участие в работе над комиксами об Астериксе, однако после смерти Госинни в 1977 году Удерзо стал выпускать их самостоятельно. В 2011 году он отошел от создания новых выпусков.

Галл Астерикс позже стал героем девяти мультфильмов и четырех комедийных фильмов, входящих в цикл «Астерикс и Обеликс». В кинолентах роль Астерикса исполняли Кристиан Клавье, Кловис Корньяк и Эдуард Баэр, а его друга Обеликса играл Жерар Депардье.