Умер создатель Олимпийского мишки

Художник Виктор Чижиков, создатель Олимпийского мишки, умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает kp.ru в понедельник, 20 июля.
Причина смерти не уточняется. Отмечается, что кончина художника оказалась неожиданностью для коллег.
Чижиков работал карикатуристом и художником в журналах «Крокодил», «Веселые картинки» и «Мурзилка». Он придумал и нарисовал медвежонка Мишу, ставшего талисманом летних Олимпийских игр 1980 года, прошедших в Москве.
В 2016-м получил звание народного художника России. Работы Чижикова находятся в собрании Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.