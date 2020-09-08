Умер актер из сериалов «Коджак» и «Тихая пристань»

Умер актер Кевин Добсон, звезда сериалов «Коджак» и «Тихая пристань». Об этом в группе Facebook сообщил Объединенный совет ветеранов округа Сан-Хоакин, бывшим председателем которого являлся Добсон.

Актер скончался в воскресенье, 6 сентября, из-за «медицинских осложнений». Ему было 77 лет.

Звезда сериалов CBS, Добсон страдал аутоиммунным дефицитом. Знаменитый по ролям в проектах 70-х, Кевин продолжал активно работать. Актер был заявлен в касте предстоящего сериала 12 to Midnight Джимми Лифтона и Дэнниса Огла.

Кевин Добсон родился 18 марта 1943 года в Нью-Йорке. Наиболее известен благодаря роли Мака Маккензи — второго мужа Карен (Мишель Ли) в мыльной опере «Тихая пристань», выходившей с 1982 по 1993 год. За работу в этом шоу Добсон получил пять премий «Дайджеста мыльных опер». Позднее актер снимался в таких фильмах и сериалах, как «1408», «Мидуэй», «Завтра наступит сегодня», «C.S.I. Место преступления», «Гавайи 5.0» и «Детектив Раш». До съемок в кино Добсон работал официантом и кондуктором на железной дороге Лонг-Айленда.

