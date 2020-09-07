В возрасте 82 лет умер чешский лауреат премии «Оскар» Иржи Менцель. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщила его жена Ольга.

В посте Ольга отметила, что ее муж скончался в кругу семьи. Также она призналась, что последние три года были для Иржи трудными. «Спасибо за трудные последние годы. Ты продолжал помогать мне со всей своей храбростью, вкусом и необыкновенной волей к жизни», — написала жена режиссера.

Осенью 2017 года Иржи Менцель попал в больницу с подозрением на менингококк. Режиссер перенес операцию на головном мозге. Выйдя из больницы, кинематографист оказался в инвалидном кресле.

Иржи Менцель наряду с Милошем Форманом и Верой Хитиловой был одним из ведущих режиссеров чехословацкой новой волны. Его картина «Поезда под пристальным вниманием» получила премию «Оскар» в 1968 году в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».