Умер оператор фильмов «Приключения Шерлока Холмса» и «Окно в Париж»

Умер российский оператор Анатолий Лапшов. Информация об этом появилась на сайте киностудии «Ленфильм».

«Это был профессионал своего дела, добрый и отзывчивый друг. Анатолий Петрович всегда был готов помочь студентам, коллегам и друзьям. Он всегда фонтанировал идеями, строил планы, творил, придумывал, пробовал», — говорится в публикации.

Причина смерти Лапшова не уточняется. Ему был 71 год.

Анатолий Лапшов родился 14 декабря 1948 года. После окончания операторского факультета ВГИКа в 1976 году он начал работать на студии «Ленфильм». Кинооператор снял такие фильмы, как «Приключения Шерлока Холмса», «Окно в Париж», «Штормовое предупреждение», «Господин оформитель», «Фонтан», «Комедия строгого режима», «Единожды солгав» и «Праздник Нептуна». В последние годы жизни он также был преподавателем в Высшей школе режиссеров и сценаристов.

16 июля стало известно о смерти другого российского оператора Игоря Черных. Всего на его счету было более 20 фильмов, включая «Бриллиантовую руку» и «Битву за Москву».