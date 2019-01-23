Умер кинооператор Валерий Никонов

Российский кинооператор Валерий Никонов скончался в Москве в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Отмечается, что Никонов несколько лет боролся с тяжелой болезнью и в последнее время находился на аппарате искусственного дыхания. Он умер 22 января. Прощание пройдет 25 января в ритуальном зале Центральной клинической больницы.

Валерий Никонов был кинооператором Центральной студии документальных фильмов и заслуженным деятелем искусств России. За свою работу он был удостоен наград отечественных и зарубежных кинофестивалей, а также приза Международной ассоциации телевидения «За мастерство в видеопроизводстве». Кроме того, Никонова номинировали на американскую телевизионную премию «Эмми».

Оператор работал над такими документальными фильмами, как «Площадь революции», «Сталин и другие», «Людей теряют только раз», «Частный взгляд на жизнь президента», «Абсолютное соло», «Чужак», «Мело, мело по всей земле», «Сказки для Золушек» и «По приказу сердца».

16 января умер фронтовой оператор Борис Соколов, записавший хронику водружения победного знамени на берлинский Рейхстаг. Ему было 98 лет.

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