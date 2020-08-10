Умер продюсер Deep Purple и Iron Maiden

Умер продюсер групп Deep Purple и Iron Maiden Мартин Берч. Об этом бывший вокалист Deep Purple Дэвид Ковердейл сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«С большой тяжестью в сердце я подтверждаю, что мой очень дорогой друг и продюсер Мартин Берч скончался. Мартин был огромной частью моей жизни, помогал мне с нашей первой встречи до Slide It В (название альбома группы Whitesnake — прим. «Ленты.ру»). Мои мысли и молитвы сейчас с его семьей, друзьями и поклонникам», — написал музыкант.

Он не уточнил причину смерти. Британскому продюсеру был 71 год.

Мартин Берч родился 27 декабря 1948 года. До 1970-х годов он работал звукоинженером, а затем начал продюсировать музыкальные альбомы, специализируясь на роке и хеви-метале. Он сотрудничал не только с Deep Purple и Iron Maiden, но также с целым рядом других известных групп и артистов. Среди них — Fleetwood Mac, Black Sabbath, Blue Öyster Cult и Гэри Мур. В 1992 году Берч завершил свою музыкальную деятельность.

25 июля стало известно о смерти основателя Fleetwood Mac Питера Грина. 73-летний музыкант умер во сне.