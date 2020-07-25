Умер основатель группы Fleetwood Mac

Один из основателей британо-американской рок-группы Fleetwood Mac Питер Грин скончался на 74-м году жизни. Об этом в субботу, 25 июля, сообщает Daily Mail со ссылкой на юристов семьи.

«С глубоким сожалением семья Питера Грина сообщает о его смерти в эти выходные», — заявили собеседники издания.

Как отмечается, музыкант умер во сне. Другие детали не приводятся. О дате и месте прощания с гитаристом его семья пообещала объявить позднее.

Питер Грин основал Fleetwood Mac в Лондоне в 1967 году вместе с Миком Флитвудом. За годы существования группа несколько раз меняла свой состав и музыкальный стиль — от блюз-рока до арт-попа. В июне 2018-го в возрасте 68 лет умер другой бывший гитарист Fleetwood Mac Дэнни Кируэн.