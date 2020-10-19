Умер отец певца Витаса

Умер Владас Грачев, отец эстрадного певца Витаса (настоящее имя — Виталий Грачев). Об этом артист сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Умер мой папа. Прощание состоится в Одессе во вторник в 12:00. Преображенская, 70, Свято-Успенский Кафедральный Собор», — написал Витас в подписи к фотографии своего отца. Владас Грачев умер на 73-м году жизни.

Отец Витаса, по данным СМИ, шесть месяцев боролся с тяжелой болезнью. Грачев скончался в Одессе в кругу родных и близких. В 2001 году от рака умерла мать певца, Лидия Грачева.

В марте 2018 года эстрадный певец получил семь суток административного ареста за стрельбу на улице. Виталий Грачев, более известный как Витас, получил известность благодаря исполнению песен фальцетом. Наиболее знаковые хиты — «Опера № 2» и «Седьмой элемент».