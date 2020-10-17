Умер продюсер фильмов «Русский бунт» и «Водитель для Веры»

В Москве на 69-м году жизни скончался российский кинопродюсер, участвовавший в создании фильмов «Русский бунт» и «Водитель для Веры», Михаил Зильберман. Об этом в субботу, 17 октября, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Кинопродюсер умер 16 октября после продолжительной болезни. «Он был одним из ведущих продюсеров отечественной киноиндустрии, фильмы которых были неоднократно отмечены призами самых престижных фестивалей и кинопремий. Коллеги-кинематографисты запомнят Михаила Анатольевича как замечательного профессионала, доброго человека и надежного товарища», — говорится в некрологе.

В начале 2000-х он был продюсером телепрограммы «Кино в деталях» на канале СТС. Зильберман работал над такими фильмами, как «Дом с привидениями», «Сестрички Либерти», «Маленькая принцесса», «Затворник», «Приходи на меня посмотреть», «Русский бунт», «Радости и печали маленького лорда» и «Водитель для Веры». Последним его проектом стала документальная картина «Янковский».