Скончался заразившийся коронавирусом основатель московского театра «Тень»

В Москве скончался заразившийся коронавирусом основатель и художественный руководитель театра «Тень» Илья Эпельбаум. Несколько дней назад он попал в больницу. Режиссеру было 59 лет. Об этом на своей странице в Facebook написал его друг, поэт и писатель Лев Рубинштейн.

«Больше нет его, моего дружка, собеседника, соавтора, фонтанирующего идеями одна другой невероятнее. Ужасное горе для всех нас — для родных, для друзей театра "Тень", для меня лично», — поделился деятель искусства.

15 октября Рубинштейн опубликовал открытое письмо, адресованное Эпельбауму. Из текста публикации следовало, что худрук «Тени» был госпитализирован. «Илюша в больнице, в очень тяжелом состоянии. Ковид. Но сегодня днем сказали, что динамика положительная», — добавил литератор в комментарии.

В сентябре умер заразившийся коронавирусом экс-солист «Ласкового мая» Александр Прико, ему было 47 лет. Об этом объявил его коллега Юрий Шатунов, не назвав причину гибели музыканта.