Старейший актер российского театра умер от коронавируса

Старейший актер Российского академического Молодежного театр (РАМТ), народный артист РФ Юльен Балмусов умер от коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

Артисту было 79 лет.

Юльен Балмусов родился 6 июля 1940 года. Он пришел в РАМТ после окончания Театрального училища имени Щепкина в 1962 году. Актер сыграл около 100 ролей. В 1985 году он был награжден Государственной премией РСФСР за роль Жавера в спектакле «Отверженные» по роману Виктора Гюго.

21 апреля сообщалось о смерти 59-летнего режиссера и актера Ивана Щеголева от коронавирусной инфекции. Он провел 11 дней в Городской клинической больнице №15 имени Филатова, однако медикам так и не удалось его спасти. За два дня до смерти он находился в крайне тяжелом состоянии.

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