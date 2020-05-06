У звезды сериалов «Бедная Настя» и «Не родись красивой» обнаружили коронавирус

У российского актера театра и кино Петра Красилова обнаружили коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что звезда сериалов «Бедная Настя» и «Не родись красивой» вызвал скорую помощь 5 мая. После этого медики провели ему компьютерную томографию и другие исследования, в ходе которых выяснилось, что артист заражен COVID-19. В настоящее время он лечится дома.

42-летний Красилов является заслуженным артистом России. Он также известен по фильмам и сериалам «Удиви меня», «Записки экспедитора Тайной канцелярии», «Сильная слабая женщина», «Откуда берутся дети?», «Королева льда», «Все смешалось в доме...», «Второе дыхание» и «Мамочка моя».

2 мая сообщалось, что у актрисы Татьяны Васильевой нашли коронавирус. По ее словам, с началом режима самоизоляции она почти не выходила из дома, только в магазин и аптеку, при этом обязательно надевая маску и перчатки.

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