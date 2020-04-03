Зараженная коронавирусом актриса из «Счастливы вместе» сбежала из карантина

Зараженная коронавирусом российская актриса Янина Бугрова, появившаяся в сериале «Счастливы вместе», сбежала из карантина. Артистку нашли в 11 километрах от ее квартиры в Москве, передает «Комсомольская правда» в пятницу, 3 апреля, со ссылкой на источник в полиции.
43-летняя Бугрова вернулась из Франции и сдала анализы на коронавирус, ее диагноз подтвердили, однако из-за легких симптомов ее не стали госпитализировать, поместив на домашний карантин в ее квартиру на улице Широкая на севере Москвы. Прибывшая с проверкой бригада скорой помощи не обнаружила пациентку на месте. Медики обратились в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов установили по соцсетям Бугровой, что та неоднократно нарушала карантин. В отношении ее действий будет проведена проверка.
1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов и сроков за нарушение карантина. Если из-за нарушения правил произойдет массовое заболевание или отравление людей, наказанием будет штраф в размере 500-700 тысяч рублей, ограничение свободы или лишение свободы на срок до двух лет.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения