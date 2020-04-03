Шнуров посвятил матерную песню продлению выходных

Музыкант и политик Сергей Шнуров выложил в Instagram матерную песню, в которой раскритиковал решение президента России Владимира Путина продлить выходные дни до конца апреля. Артист заявил, что в самоизоляции начали употреблять алкоголь даже те россияне, которые до нее вели здоровый образ жизни.
Люди по домам сидят, как мыши.
Забухали даже те, кто был на спорте.
С речью президент сегодня вышел,
Настроение ****** [угрюмое] испортил.
Шнуров подчеркнул, что не очень много россиян могут позволить себе протянуть месяц без работы.
Все спецы о мерах ********* [поговорили].
Мол, не ждите больше с неба манну.
Ни *** [черта] не делать три недели.
Это, ***** [тысяча чертей], не многим по-карману.
Ранее артист в стихах призвал запастись водкой на время карантина.
Из-за ситуации с распространением в России коронавируса рабочая неделя с 30 марта по 3 апреля была объявлена нерабочей. В четверг, 2 апреля, президент Владимир Путин продлил такой режим до 30 апреля.