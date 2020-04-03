Шнуров посвятил матерную песню продлению выходных

instagram.com/shnurovs

Музыкант и политик Сергей Шнуров выложил в Instagram матерную песню, в которой раскритиковал решение президента России Владимира Путина продлить выходные дни до конца апреля. Артист заявил, что в самоизоляции начали употреблять алкоголь даже те россияне, которые до нее вели здоровый образ жизни.

Люди по домам сидят, как мыши.

Забухали даже те, кто был на спорте.

С речью президент сегодня вышел,

Настроение ****** [угрюмое] испортил.

Шнуров подчеркнул, что не очень много россиян могут позволить себе протянуть месяц без работы.

Все спецы о мерах ********* [поговорили].

Мол, не ждите больше с неба манну.

Ни *** [черта] не делать три недели.

Это, ***** [тысяча чертей], не многим по-карману.

Ранее артист в стихах призвал запастись водкой на время карантина.

Из-за ситуации с распространением в России коронавируса рабочая неделя с 30 марта по 3 апреля была объявлена нерабочей. В четверг, 2 апреля, президент Владимир Путин продлил такой режим до 30 апреля.

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