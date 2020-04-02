Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихах призвал запастись водкой на время карантина. Новое произведение он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

В нем музыкант заявил, что «затарился по уму», и назвал дураками людей, которые на фоне пандемии коронавируса начали скупать консервы. Он также предположил, что после ограничения продажи спиртных напитков в Забайкалье такие меры могут быть приняты и в Санкт-Петербурге.

Опыт у меня, плюс в норме нервы.

Я затарился конкретно, по уму.

Тот дурак, кто покупал консервы,

Так закуска не полезет никому.

Забайкалье, скоро будет Питер.

Начали, закон типа блюдя.

Я предупреждал: бухло берите,

Это первое, что запретят людям.

Шнуров предположил, что в скором времени ценность водки серьезно возрастет, так как в трудные времена в России она всегда была «самым ликвидным инструментом». По мнению артиста, без еды прожить можно, а без алкоголя — нет.

На бутылку выменять не глядя

Скоро можно будет стадион.

Вам ***** [фигни], ребят, не скажет, дядя,

Потому как дело знает он.

Хочешь плачь, а хочешь смейся круто,

Или злобный напиши коммент.

Беленькая в час недобрый тута

Самый, *** [блин], ликвидный инструмент!

Карантин и дна не видно бездны.

Между прошлым вижу я межу.

Можно быть голодным, но не трезвым,

Это я как опытный скажу.

Ранее Шнуров посвятил матерное стихотворение напоминанию Минздрава России о том, что коронавирусом можно заразиться во время секса. Музыкант предложил выделить противогазы «страшным» людям и подчеркнул, что считает отсутствие секса большим злом, чем заражение COVID-19.

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