Шнуров в стихах высмеял ужесточение налогов и поддержку населения «знатью»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворения, посвященные ужесточению налога на вклады и финансовой поддержке властей медицины, частного бизнеса и населения. Свои произведения артист опубликовал в Instagram.

В то время, как в мире снижали налоги,

У нас помогали лишь близким немногим.

Отменят налоги? Об этом ни строчки,

Чего-то болтали про как бы отсрочки.

Музыкант высмеял ужесточение налога на доход по банковским вкладам.

Не сняли с тебя предпоследнее платье ж?

Не завтра, а после придешь и заплатишь.

Народ наш, спасибо властям, закален.

А если, не дай бог, скопил миллион

Какой-нибудь дурень — то по недогляду

Начальства. Так ему вместо яду

Придумали новый налог. Типа неча

Держать на счету бабки, душу калеча!

Шнуров подчеркнул, что русский народ привык «отдавать излишки» властям, и потому все вытерпит.

Тринадцать процентиков — вынь и полож!

Гуманно отрежет налоговый нож.

Стоим голышом на любви мировой.

Излишки сдавать — это нам не впервой.

Во втором стихотворении исполнитель процитировал опубликованный на сайте радиостанции «Эхо Москвы» отрывок из блога основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского, в котором политик рассказывает о том, что Россия выделила на медицину, помощь частному бизнесу и населению только 0,3 процента от своего ВВП. Музыкант высмеял поддержку населения «российской знатью».

А мимо мерс летит купе,

Стоит ваш старый ВАЗ,

Ноль три процента ВВП,

Так ценят они вас.

Пока такая знать

В стране российской есть.

Вот, все что нужно знать,

Когда захочешь есть.

В марте сообщалось, что Шнуров в ответ на вопрос о принадлежности Крыма загадочно ответил «Поживем — увидим». В том же месяце музыкант высмеял одобрение Конституционным судом поправок в Конституцию, написал матерное стихотворение про блогера Алексея Навального и посвятил произведение отмене ограничений президентских сроков Владимира Путина.

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