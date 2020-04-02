Шнуров написал матерные стихи о важности секса во время пандемии коронавируса

Музыкант Сергей Шнуров посвятил матерное стихотворение напоминанию Минздрава России о том, что коронавирусом можно заразиться во время секса. Артист опубликовал свое произведение о важности секса во время пандемии в Instagram.

В связи с заражений ростом,

Трахались в перчатках с маской.

Их теперь найти непросто,

Как гондон с клубничной смазкой.

К черту полумеры эти!

Вирус бьет людей под дых.

Нужно химзащиту в сети

Выкинуть для молодых.

Музыкант предложил выделить противогазы «страшным» людям. Он подчеркнул, что считает отсутствие секса большим злом, чем заражение коронавирусом.

Пусть ****** [сношаются] на здоровье!

Страшным — по противогазу.

Повышают поголовье,

Так мы победим заразу.

Что нам гонорея, триппер?

Кто остыл, готовь навынос.

Жить без секса в этом трипе

Хуже, чем коронавирус.

1 апреля музыкант в стихах высмеял ужесточение налогов и поддержку населения «знатью».

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