Умер бывший солист группы «Фристайл»

Бывший солист группы «Фристайл» Сергей Вязовский умер в возрасте 47 лет. Об этом его жена Ирина сообщила в Facebook.

Артист перенес коронарную смерть в 2015 году — Вязовского реанимировали, однако его клетки мозга были разрушены. «Пять лет Сергей провел в клинике, в вегетативном состоянии», — говорится в сообщении.

Как пишет портал Starhit, Вязовский выступал с группой «Фристайл» в начале 2000-х. Позже он пел в дуэте Kristallin вместе с супругой.

12 августа сообщалось, что американский певец, гитарист и актер Трини Лопес умер от коронавируса. Ему было 83 года.