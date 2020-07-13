Актер из сериала «Дикая роза» умер от коронавируса

Мексиканский актер театра и кино Раймундо Капетильо умер от коронавируса. Об этом сообщает газета El Universal.

Отмечается, что артист из сериала «Дикая роза» был госпитализирован около недели назад. Все это время он находился в одной из клиник Мехико под присмотром врачей, однако скончался из-за осложнений, вызванных заражением COVID-19. Ему было 74 года.

Мексиканская певица и актриса Элла Лабориель высказала соболезнования в связи со смертью Капетильо, пояснив, что считала его своим братом. По ее словам, они с актером дружили с детства. Лабориель выразила поддержку родственникам погибшего.

Раймундо Капетильо был старшим двоюродным братом известного актёра Гильермо и актёра и певца Эдуардо Капетильо. Он начал сниматься в кино с 1962 году. Среди наиболее известных работ с его участием — «Дикая роза», «Марисоль», «Страсть», «Свирепая любовь», «Белые розы для моей черной сестры» и «Женщины-убийцы».