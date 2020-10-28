Умер автор книги «Чучело-Мяучело»

Детский писатель Михаил Яснов, известный как автор книги «Чучело-Мяучело», скончался в возрасте 74 лет. Об этом в Facebook написала его жена, переводчик Ася Петрова.

«Михаил Яснов умер сегодня. Не надо ничего говорить», — сообщила она вечером 27 октября.

Петрова уточнила изданию 78.ru, что несколько часов назад он попал в реанимацию. По данным «Фонтанки», причиной смерти стала остановка сердца.

Российский поэт, переводчик, детский писатель Яснов (настоящая фамилия — Гурвич) родился 8 января 1946 года в Ленинграде. В 1970-м он окончил филологический факультет ЛГУ имени Жданова, после чего начал заниматься художественным переводом и поэзией для детей. Его первая книга вышла в свет в 1979 году — «Лекарство от зевоты».

Он руководил студией перевода при Французском институте. В его переводе многие россияне читали произведения Гийома Аполлинера, Жака Превера, Поля Верлена, Эжена Ионеско, Жана Кокто и других французских авторов.