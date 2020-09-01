Умер писатель Владислав Крапивин

Советский и российский писатель Владислав Крапивин умер на 82-м году жизни в Свердловской областной больнице №1. Об этом ТАСС сообщила его невестка, командор юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.

Писатель умер после повторной госпитализации. В больнице он проходил лечение от пневмонии. «Умер в 06:40 [по местному времени]. Ему стало хуже, ночью отвезли в реанимацию — и все», — рассказала его родственница.

Крапивин родился 14 октября 1938 года в Тюмени. В 1959 году написал первый рассказ. За весь период творчества он стал автором десятков рассказов, повестей, романов и сказок. Он был удостоен Премии Ленинского комсомола в 1974 году и Премии Президента Российской Федерации в 2014-м.

Крапивин известен как детский писатель. Он также занимался проблемами детства и детского движения, изучал педагогику Януша Корчака, Антона Макаренко, Василия Сухомлинского и был неформальным лидером детского движения на Урале.