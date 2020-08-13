Умер писатель Игорь Ефимов

Русский и американский писатель Игорь Ефимов умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщил его друг публицист Евгений Беркович в Facebook.

По его словам, Ефимов недавно прислал ему рукопись последнего произведения. Беркович добавил, что эскиз обложки и макет книги были уже готовы и отправлены писателю на согласование. «Ему оставалось сказать "да", и книга была бы готова. Но Игорь Маркович не успел ее увидеть», — отметил Беркович. Он также пообещал, что книга будет выпущена.

Игорь Ефимов являлся членом Союза писателей и автором книг «Смотрите, кто пришел!», «Лаборантка», «Свергнуть всякое иго», «Как одна плоть», «Архивы Страшного суда», «Седьмая жена» (историческое исследование об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди) и других. В 2005 году вышли воспоминания писателя «Нобелевский тунеядец» об Иосифе Бродском, а в 2006 — роман «Неверная».

В 1978 году Ефимов эмигрировал в США. Тогда выяснилось, что философские труды «Практическая метафизика» и «Метаполитика», ходившие в самиздате и напечатанные на Западе под псевдонимом Андрей Московит, были написаны им.

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