Умер русский писатель и националист Константин Крылов

Русский писатель и националист Константин Крылов скончался в Москве. Об этом его жена Надежда Шалимова сообщила в Facebook.

Писателю было 52 года. Причина смерти не уточняется.

20 апреля у Крылова случился инсульт, он был госпитализирован в Боткинскую больницу. Сообщалось, что его состояние оценивалось как удовлетворительное, он находился в ясном сознании.

Константин Крылов — автор ряда книг, в том числе исследований «Поведение» и «Особенности национального поведения», публицистических сборников «Нет времени» и «Прогнать чертей». Его называли ведущим идеологом умеренного русского национализма. Крылов работал главным редактором газет «Спецназ России» и «Русский марш», а также журнала «Вопросы национализма». В 2012-м он был избран в координационный совет российской оппозиции.