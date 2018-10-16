Эдуард Лимонов госпитализирован

Российского литератора Эдуарда Лимонова госпитализировали из-за плохого самочувствия. Об этом писатель сообщил в своем блоге в LiveJournal.

«Сообщаю всем заинтересованным лицам, что состояние моего здоровья довольно паршивое. Говорить мне тяжело, жевать пищу затруднительно», — говорится в сообщении. Лимонов также уточнил, что он «сбежал из одной клиники в другую, где есть друзья».

Литератор отметил, что перед госпитализацией он успел написать книгу «Азбука» и закончить «Философию подвига».

В конце августа в интервью журналисту Юрию Дудю Эдуард Лимонов поразмышлял о будущем России. Он отметил, что у президента Владимира Путина нет видимого преемника и предположил, что через 50 лет стране будет очень тяжело.

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