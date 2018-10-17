Раскрыты подробности о состоянии Эдуарда Лимонова

Писатель Эдуард Лимонов госпитализирован из-за проблем с челюстью, ему трудно жевать и говорить. Об этом агентству «Москва» в среду, 17 октября, сообщил помощник литератора Дмитрий Сидоренко.

«Он сейчас в московской больнице проходит обследование. Диагноз пока не поставили, он мне писал, что у него проблемы с челюстью. Эдуард Вениаминович пока на обследовании, пока что-то преждевременно говорить о сроках его выписки. Состояние удовлетворительное», — подчеркнул Сидоренко.

Накануне Лимонов объявил о паршивом состоянии своего здоровья. Он также рассказал, что «сбежал из одной клиники в другую, где есть друзья».

В конце августа писатель в интервью видеоблогеру Юрию Дудю предположил, что через полвека ситуация в России будет очень тяжелой.

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