Умер автор мультфильма «Фунтик»

Умер Валерий Шульжик, детский писатель, автор мультфильма «Фунтик». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Шульжик скончался утром 30 сентября в одной из московских больниц. По данным телеканала, писатель умер после продолжительной болезни, последние три месяца жизни он не вставал с постели.

Валерий Шульжик родился 27 июля 1939 года в Хабаровске. Окончил Высшие литературные курсы. Начал писать в 1959 году, до этого работал матросом на пароходе, электриком и актером Краевого театра юного зрителя имени Ленинского комсомола. Первую книгу Шульжика «Два арбуза» издали в 1963 году. В общей сложности он издал более 20 книг и несколько сборников детских стихов.

Шульжик — автор сценария мультфильмов о поросенке Фунтике. Это персонаж из его пьесы «Четвертый поросенок». Наиболее известные сборники писателя «Жил да был бегемот», «Веселые и грустные сказки, адресованные взрослым и детям для чтения и представления в лицах», «Синдбад-Мореход», «Азмун — серебряное копье» и «Соломенное солнце».