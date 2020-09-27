Умер российский актер Никита Логинов

Российский актер Никита Логинов скончался от сердечного приступа на 57-м году жизни. Об этом в Facebook сообщил театр «Около дома Станиславского», где более 40 лет служил артист.

«Никита был талантлив на сцене, он был замечательным товарищем для всех нас. В небольшом театре у каждого свое место, потому уход Никиты оставляет зияющую пустоту, тем большую, что это явилось абсолютной неожиданностью», — отмечается в сообщении театра.

Логинов известен по ролям в фильмах «Антикиллер», «ДМБ» и «Полумгла». Кроме того, он сыграл в сериалах и мини-фильмах «Неудача Пуаро», «Московская сага», «Ледниковый период», «Кризис нежного возраста», «Последний мент» и «Адвокат-9». В театре «Около» был задействован в спектаклях «Бег», «Муми-Тролль и комета», «Нужна драматическая актриса (Лес)», «Оккупация — милое дело. О, Федерико!» и других.

Актер родился 12 июня 1964 года. Окончил режиссерский факультет Московского института культуры в 1990 году.