Названа причина смерти актера из «Возвращения Мухтара»

Актер Владимир Чуприков скончался на 57-м году жизни в субботу, 19 сентября. Как сообщила его жена Наталья на странице супруга в Facebook, предварительная причина смерти — остановка сердца.

Она уточнила, что актер умер на даче в Ивановской области. Сама Наталья сейчас находится в Москве, утром 21 сентября она поедет к нему. Дата похорон пока уточняется.

Владимир Чуприков окончил студию при Центральном детском театре в 1988 году и был принят в труппу РАМТа. Наибольшую известность Владимиру Чуприкову принесли работы в сериале «Возвращение Мухтара», фильмах «Любовь-морковь-2» и «Гагарин. Первый в космосе».

В октябре 2019 года скончалась украинская актриса из «Возвращения Мухтара» Мария Куклина, ей было 33 года. Известность ей принесли роли в кино и телесериалах, в частности таких, «Кривое зеркало души» и «Анна Герман».