Умер актер из «Дня рождения Буржуя»

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Олег Треповский

Народный артист Украины Олег Треповский cкончался в возрасте 52 лет. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщает портал «Медианяня».

Причины смерти не раскрываются.

Олег Треповский родился в Волгограде в 1965 году. Он сыграл в таких сериалах, как «День рождения Буржуя», «Сваты», «Возвращение Мухтара», «Девять жизней Нестора Махно» и «Сашка». Он также снялся в фильмах «Чужие души», «Братские узы», «Владыка Андрей» и «Голден лав». За роль в последней ленте актер был номинирован на украинскую кинопремию «Золотая Дзига» в номинации «Лучшая мужская роль».

С 1992 года Треповский служил в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки. Звание народного артиста Украины получил в 2011-м.

25 апреля стало известно о смерти народного артиста СССР Шухрата Аббасова.

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