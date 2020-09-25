Умер поэт и прозаик Владимир Эрль

Умер российский поэт и прозаик Владимир Эрль (настоящее имя — Владимир Горбунов). Об этом сообщил литературовед Николай Подосокорский в своем блоге на LiveJournal.

Эрль скончался в Санкт-Петербурге на 74-м году жизни. Причина смерти не уточняется.

«Он родился 14 мая 1947 года в Ленинграде. Работал библиотекарем, инструктором пожарной охраны. Во второй половине 1960-х годов входил в круг "поэтов Малой Садовой", был лидером литературной группы хеленуктов, с которой так или иначе были связаны Александр Миронов, Алексей Хвостенко и другие», — говорится в посте.

Подсокорский отметил, что исследователь самиздата Борис Констриктор называл Эрля «Паганини пишущей машинки». В качестве издателя Эрль выпустил более 100 книг.

В середине 1980-х поэт сосредоточился на текстологической работе. Среди его сочинений — «В поисках за утраченным Хейфом: Хорошо ирфаерированный тапир», «С кем вы, мастера той культуры?» и «Трава, Трава».