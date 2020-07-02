Умер автор песен Иосифа Кобзона и Муслима Магомаева

Умер советский поэт-песенник и писатель Борис Дубровин. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Уточняется, что 94-летний автор песен Иосифа Кобзона и Муслима Магомаева скончался несколько дней назад в своей квартире в Медведково, однако известно об этом стало лишь сейчас. Рядом с ним находилась его жена Валентина. Причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.

Дубровин родился 24 мая 1926 года в Москве. В 1955 году состоялся его литературный дебют — вышла книга «На первом рубеже». Два года спустя он стал членом Союза писателей СССР. Дубровин был лауреатом всесоюзных и всероссийских литературных, музыкальных и телевизионных конкурсов, а также международных конкурсов.

Он написал такие известные песни, как «От печали до радости» Юрия Антонова, «Любви негромкие слова» Анны Герман, «Маленькая Москва» Александра Барыкина, «Броненосец "Потемкин"» Льва Лещенко, «Вся жизнь моя» Андрея Миронова. Кроме того, он работал с композиторами Владимиром Шаинским, Давидом Тухмановым и Игорем Крутым.