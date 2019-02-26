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Умер поэт Глеб Горбовский

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Глеб Горбовский

В Санкт-Петербурге умер русский поэт и прозаик Глеб Горбовский. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте издателя Евгения Жукова.

Отмечается, что он скончался на 88-м году жизни. Причина смерти не уточняется.

Глеб Горбовский родился 4 октября 1931 года в Ленинграде в семье учителей. Большую часть детства провел в детдомах, позднее попал в колонию для несовершеннолетних преступников в городе Маркс, откуда сбежал к отцу в Кинешму. После службы в стройбате поступил в Ленинградский полиграфический техникум, однако через два года его отчислили.

В 16 лет поэт начал писать свои первые песни и стихотворения, а с 1974 года занялся прозой. Горбовский стал членом союза писателей СССР, а также лауреатом Государственной премии РСФСР и обладателем ордена «Знак почета».

В июне 2018 года стало известно о смерти поэта Андрея Дементьева. Литератору было 89 лет.

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