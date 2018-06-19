Умер украинский поэт Драч

Украинский поэт и прозаик Иван Драч скончался в возрасте 81 года. Об этом в Facebook во вторник, 19 июня, сообщил кинокритик Сергей Трымбач.

Отмечается, что литератор умер в Киеве после тяжелой болезни. Точная причина смерти пока не раскрывается. По словам Трымбача, Драч завещал похоронить его в родном селе Телиженцы рядом с могилой сына.

Первый сборник стихов под названием «Подсолнух» поэт выпустил в 1962 году. За свою жизнь Драч издал более десятка сборников, среди которых «Киевское небо», «К истокам» и «Храм солнца».

Иван Драч также занимался политикой — в 1989-м он стал одним из основателей и первым руководителем общественно-политической организации Народный Рух Украины (НРУ), неоднократно избирался депутатом Верховной Рады.