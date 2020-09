Умер автор хита Элвиса Пресли A Little Less Conversation

Поэт-песенник Мак Дэвис, автор хитов поп-певца Элвиса Пресли A Little Less Conversation и In the Ghetto, скончался в Нэшвилле, штат Теннесси. Об этом сообщил его менеджер и друг Джим Мори, пишет The Hollywood Reporter.

Дэвис умер после операции на сердце, в результате которой у него возникли осложнения. Ему было 78 лет.

Поэт-песенник также прославился песней Baby Don't Get Hooked On Me, которую в 1972 году записал самостоятельно. Помимо этого, Дэвис сыграл одну из главных ролей в спортивной драмеди «Северный Даллас Сорок» 1979 года. Артист выступал с Нэнси Синатрой и пел на Бродвее.

