Умер автор хита I Like To Move It

Умер диджей и музыкальный продюсер Reel 2 Real (Эрик Морилло). Об этом сообщает TMZ.

Ему было 49 лет. Тело музыканта обнаружили в его доме в Майами-Бич (штат Флорида, США). Причины смерти пока не установлены.

Морилло — глава лейбла Subliminal. Российским гражданам он наиболее известен по хиту с рефреном I like to move it, move it, звучавшей в мультфильме «Мадагаскар». Она была написана Морилло в 1993 году.

7 августа полиция задержала Морилло по обвинению в сексуальном насилии к женщине. Диджей отверг обвинения, однако медицинские анализы жертвы подтвердили ее показания о сексуальном контакте с Морилло. Отмечалось, что он сам явился в полицию в присутствии адвоката.