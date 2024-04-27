Судно получило повреждение в результате ракетного удара близ Йемена

Гражданское судно пострадало в результате ракетного удара у берегов Йемена

Гражданское судно получило повреждение в результате ракетного удара в Баб-эль-Мандебском проливе у берегов Йемена. Об этом сообщили на сайте Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

Отмечается, что атаке подвергся британский корабль, следовавший под флагом Панамы из Приморска в Вадинар. В 14 морских милях юго-западнее города Эль-Муха в Йемене судно атаковали дважды. В результате первого обстрела произошел взрыв, который почувствовали члены экипажа. Следующий удар привел к повреждению корабля.

Проводится расследование инцидента.

Ранее правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» совершило нападение на израильское судно MSC Darwin в Аденском заливе, а также обстреляло ракетами город Эйлат на юге Израиля. Атака проводилась с применением баллистических и крылатых ракет.