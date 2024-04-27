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01:07, 27 апреля 2024Бывший СССР

В Раде заявили о нехватке у ВСУ вооружений и солдат

На Украине заявили о нехватке у ВСУ вооружений и солдат для удержания позиций

Фото: Anastasiia Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вооруженные силы Украины не могут удержать позиции из-за отсутствия вооружений и личного состава. Об этом рассказал депутат Верховной рады Роман Костенко в интервью изданию «Радио НВ».

«Наряду с отсутствием оружия большую роль играет отсутствие устойчивости нашей обороны из-за того, что не хватает личного состава», — отметил он.

По словам Костенко, без пополнения личного состава ВСУ не помогут удержать оборону даже оборонительные сооружения.

Ранее командир 93-й бригады Вооруженных сил Украины Павел Палиса рассказал о нехватке живой силы в армии, заявив, что русские бойцы превышают украинских в 5-7 раз. По его словам, один боец ВСУ «воюет за троих или за четверых».

В свою очередь, лейтенант 47-й бригады ВСУ Николай Мельник заявил, что ВСУ укомплектованы меньше чем наполовину. По его словам, украинское государство сделало неправильный шаг, приняв закон об ужесточении мобилизации.

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