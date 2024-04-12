Лейтенант ВСУ Мельник: войска укомплектованы меньше чем наполовину

Вооруженные силы Украины (ВСУ) укомплектованы меньше чем наполовину. О таком состоянии войск заявил лейтенант 47-й бригады ВСУ Николай Мельник. Его слова передает издание «Страна.ua».

«У нас бригады де-факто в лучшем случае на 40 процентов укомплектованы. Нам нужно около 100 тысяч, чтобы просто затыкать дыры. Еще 100 тысяч — в резерв. И около 150 тысяч — чтобы был дембель», — рассказал Мельник.

По его словам, украинское государство сделало неправильный шаг, приняв закон об ужесточении мобилизации: обещания демобилизации, а затем отказ от нее солдаты воспримут как элемент несправедливости.

Ранее Командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль в ходе выступления в Верховной Раде пожаловался на превосходящую численность российских войск. По его словам, из-за подобной проблемы одна бригада может оборонять в среднем около 5 километров фронта, в то время как требуется 15.