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15:49, 11 апреля 2024Бывший СССР

Командующий ВСУ пожаловался на превосходящую численность российских войск

Командующий ОС ВСУ Содоль: российские силы превосходят украинские в 7-10 раз

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Командующий объединенными силами (ОС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Юрий Содоль в ходе выступления в Верховной Раде пожаловался на превосходящую численность российских войск. Соответствующую запись на своем YouTube-канале опубликовал депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Противник превосходит нас в 7-10 раз. У нас нехватка личного состава», — заявил украинский военачальник.

По его словам, из-за подобной проблемы одна бригада в среднем может оборонять около пяти километров фронта, в то время как требуется 15.

Ранее Содоль заявил, что украинские военные держат оборону из последних сил.

В четверг, 11 апреля, Верховная Рада приняла закон, предполагающий ужесточение мобилизации в республике. За предложенный к рассмотрению проект проголосовали 283 депутата из 351.

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