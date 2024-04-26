Командир бригады ВСУ Палиса: русские в живой силе превышают нас в 5-7 раз

Командир 93-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Палиса рассказал о нехватке живой силы в армии, заявив, что русские бойцы превышают украинских в 5-7 раз. Об этом военный заявил в интервью изданию «Общественное».

По его словам, один боец ВСУ «воюет за троих или за четверых», а речь идет и о подразделениях огневой поддержки и обеспечения.

«На участке, где работает 93-я бригада, по состоянию на сейчас, я не могу сказать, что противник превышает в 10 раз. А где-то в 5-7-да», — заявил Палиса, отвечая на вопрос об оценке количественного преимущества командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля.

Как заявил офицер, ВСУ быстро теряют людей, имеющих тренировку и опыт, которые могли бы передать его свежемобилизованным. Таким образом подразделения «теряют тот прочный позвоночник, на который можно навешать дополнительно».

Ранее лейтенант 47-й бригады ВСУ Николай Мельник заявил, что ВСУ укомплектованы меньше чем наполовину. По его словам, украинское государство сделало неправильный шаг, приняв закон об ужесточении мобилизации: обещания демобилизации, а затем отказ от нее солдаты воспримут как элемент несправедливости.